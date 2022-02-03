«Сибагро» стало одним из крупнейших производителей свинины в России по итогам 2021 года

Согласно рейтингу, сформированному Национальным Союзом свиноводов, компания «Сибагро» заняла второе место среди российских производителей. За 2021 год все предприятия компании произвели 365 тысяч тонн мяса, что в полтора раза больше, чем в прошлом году и составило 7,4% от общего объема промышленного производства свинины в РФ.

Автор: Сибагро Автор: Сибагро

В прошлом году все предприятия компании отработали стабильно, несмотря на разные обстоятельства, что позволило подняться в рейтинге производителей на рекордное для нас второе место. Это заслуга всего коллектива. В 2022 году будем закреплять позиции – продолжать увеличивать эффективность наших предприятий, - цитирует Андрея Тютюшева, председателя правления холдинга «Сибагро», пресс-служба компании.

Увеличить мощности компании удалось благодаря запуску нескольких крупных проектов. В 2021 году завершилась санация Чистогорского свинокомплекса (Кемеровская область), была введена в эксплуатацию третья очередь Кудряшовского свинокомплекса (Новосибирская область), также в состав «Сибагро» вошли Белгородский свинокомплекс (ранее - «ПРОМАГРО») и Курский свинокомплекс (ранее - «Щигры главпродукт»). В итоге по сравнению с 2020 годом объемы производства выросли с 237,5 тысяч тонн до 365 тысяч тонн мяса.

В планах компании - закончить строительство третьей очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса, выход на полные мощности Чистогорского и Кудряшовского свинокомплексов и завершение санации на Белгородском свинокомплексе. Кроме того, ожидается плановая модернизация многих имеющихся площадок и строительство новых цехов. В итоге через 1,5-2 года руководство компании прогнозирует рост производственных объемов до 500 тысяч тонн.