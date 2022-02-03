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«Сибагро» стало одним из крупнейших производителей свинины в России по итогам 2021 года

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Согласно рейтингу, сформированному Национальным Союзом свиноводов, компания «Сибагро» заняла второе место среди российских производителей. За 2021 год все предприятия компании произвели 365 тысяч тонн мяса, что в полтора раза больше, чем в прошлом году и составило 7,4% от общего объема промышленного производства свинины в РФ.

Автор:  Сибагро
Автор:  Сибагро

В прошлом году все предприятия компании отработали стабильно, несмотря на разные обстоятельства, что позволило подняться в рейтинге производителей на рекордное для нас второе место. Это заслуга всего коллектива. В 2022 году будем закреплять позиции – продолжать увеличивать эффективность наших предприятий, - цитирует Андрея Тютюшева, председателя правления холдинга «Сибагро», пресс-служба компании.

Увеличить мощности компании удалось благодаря запуску нескольких крупных проектов. В 2021 году завершилась санация Чистогорского свинокомплекса (Кемеровская область), была введена в эксплуатацию третья очередь Кудряшовского свинокомплекса (Новосибирская область), также в состав «Сибагро» вошли Белгородский свинокомплекс (ранее - «ПРОМАГРО») и Курский свинокомплекс (ранее - «Щигры главпродукт»). В итоге по сравнению с 2020 годом объемы производства выросли с 237,5 тысяч тонн до 365 тысяч тонн мяса.

В планах компании - закончить строительство третьей очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса, выход на полные мощности Чистогорского и Кудряшовского свинокомплексов и завершение санации на Белгородском свинокомплексе. Кроме того, ожидается плановая модернизация многих имеющихся площадок и строительство новых цехов. В итоге через 1,5-2 года руководство компании прогнозирует рост производственных объемов до 500 тысяч тонн.

«Сибагро» (ранее - «Сибирская аграрная группа») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Главный офис компании находится также в Томске. «Сибагро» специализируется на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия. Общий земельный фонд составляет более 300 тысяч га.

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