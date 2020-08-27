Сибагро обещает перерабатывать отходы в биотопливо

«Сибагро» ( в прошлом «Сибирская аграрная группа») устанавливает в одном из цехов свинокомплекса «Томский» первую промышленную установку "GR-2" для переработки органических отходов в газообразный продукт, бионефть и твердое топливо. Оборудование планируется установить в течение ближайших недель а первые продукты переработки получить к весне 2021 года, сообщает пресс-служба компании.





Установку по заказу «Сибагро» изготовил ульяновский завод «Техника-Технология-Конструкции». В ее основе – научные разработки дочернего предприятия ОАО «Рециклинг» в сотрудничестве с томскими учеными. Общий объем инвестиций в исследования и разработку составил 200 млн рублей,— сообщают в«Сибагро» .





«GR-2» – это инновационный, промышленно-экспериментальный образец установки сжигания органических отходов, не имеющий аналогов. При изготовлении изделия, его узлов и деталей, работающих при температуре выше 900 градусов Цельсия, использовались технологии сварки специальных жаропрочных сталей. Уникальные материалы, применявшиеся при изготовлении установки, делались по спецзаказу с привлечением других российских подрядчиков – от Владивостока до Калининграда, - отмечает зам директора завода «ТТК» - Александр Пигилов.



В перспективе «Сибагро» планирует внедрить еще несколько установок «GR-2», которые будут перерабатывать навоз и получать биотопливо.





Напомним, что в последние годы в Томске каждое лето воняет. Источниками неприятных запахов в числе прочих считают аграрные предприятия и, в частности, свинокомплекс «Томский». В настоящий момент отходы предприятия скапливаются в специальных прудах-накопителях и на полях.





Россельхознадзор, впрочем, среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах», куда нанесли 24 источника неприятного запаха. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура. Однако же каждое лето в Томске продолжает вонять.