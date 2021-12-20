«Сибагро» не будет платить штраф 42,5 млн рублей по требованию Россельхознадзора

В сентябре 2019 года региональное управление Россельхознадзора обратилось с иском к АО «Сибирская Аграрная Группа». Ведомство требовало взыскать с компании 42,5 миллиона рублей. По версии надзорного органа, это сумма ущерба, нанесенного земельным участкам при создании прудов-накопителей под Томском.

Напомним, что споры в судах начались после лета 2018 года, когда в Томске появился неприятный запах. 14 июля 2018 года региональное управление Россельхознадзора сообщило об обнаружении под Томском 11,6 га полей, которые завалены куриным пометом и свиным навозом. В ведомстве сообщили, что случившееся — дело рук компании «Промпереработка», которая оказывает «Сибирской Аграрной Группе» услуги по очистке птицефабрики «Томская», принимает и перерабатывает животноводческие стоки свинокомплекса «Томский».

Позже еще одним источником зловония Россельхознадзор назвал пруды-накопители агрохолдинга, размещенные в десяти километрах от Томска. По мнению надзорного органа, создание и эксплуатация прудов нанесли природе ущерб на сумму 42,5 миллиона рублей. В сентябре 2019 года ведомство обратилось с иском в суд с требованием возместить ущерб. В судах первой и второй инстанции было установлено, что размещение хранилищ стоков с искусственным покрытием соответствует целевому назначению и разрешенному использованию спорного земельного участка.

Россельхознадзор не согласился с решением суда и подал кассационную жалобу. Кассационный суд поддержал доводы ведомства и направил дело на новое рассмотрение. Сегодня стало известно, что Россельхознадзор вновь проиграл.

В судебном процессе было установлено, что мелиоративные сооружения были построены в период с 1986-1993 гг. – до передачи земли в аренду «Сибагро» в 2016 году. Об этом свидетельствуют документы архивного фонда Томской области и Администрации сельского поселения, на территории которого расположены пруды-накопители. Суд инициировал проведение строительно-технической экспертизы, которая подтвердила данный факт. А также выявила, что земельный участок, плодородию которого якобы нанесен ущерб, ранее никогда не использовался для выращивания сельскохозяйственных культур. При передаче в аренду АО «Сибагро» на нем уже было размещено мелиоративное сооружение – хранилище стоков.

Кроме того, суд установил, что Россельхознадзор был не вправе обращаться с иском в отношении объекта, не входящего в перечень полномочий данного органа.

После исследования всех доказательств суд пришел к выводу о незаконности требований Россельхознадзора о взыскании с АО «Сибагро» 42, 5 млн рублей.

Отметим, что ранее «Сибагро» оплатило иск ведомства на 22 миллиона рублей по загрязнению почвы отходами птицеводства в окрестностях посёлка Заречный в Томской области.