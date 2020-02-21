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21 февраля,
2020
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«Шумовые» полосы могут установить на въезде в Томск

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства определяют участки магистралей, где в ремонтную кампанию 2020 года могут быть обустроены «шумовые» полосы. «Шумовые» полосы – особый вид разметки в пластиковом исполнении, при проезде по которой возникает звуковой эффект. 

«Шумовые» полосы могут установить на въезде в Томск

Предварительно, установить такие полосы могут на въездах в Томск – по Богашевскому и Иркутскому трактах. Их размещение согласуют с сотрудниками ГИБДД.


В случае положительного решения полосы из термопластика высотой 5-10 мм нанесет подрядчик городской администрации. В будущем специалисты оценят эффективность такого метода и примут решение о его целесообразности на других улицах Томска, в частности, вблизи социальных учреждений. 


«В других городах России широко распространена практика обустройства «шумовых» полос. Для томских водителей такие полосы пока непривычны. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность их размещения на въездах в город, где сегодня фиксируют высокую интенсивность движения. «Шумовые» полосы будут «напоминать» автомобилистам о необходимости соблюдения допустимого скоростного режима», — отметил мэр Томска Иван Кляйн. 


По словам мэра, в благоустроительный сезон 2020 года в Томске будет продолжена работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки, в том числе в пластиковом исполнении.

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