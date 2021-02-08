Штрафы, споры и модернизация обращений: о чем говорили на заседании по работе санитарной милиции

Санитарная милиция действует в Томске с 2013 года и фиксирует различные нарушения в сфере благоустройства. Инспекторы выезжают на место нарушения, составляют акт осмотра и передают данные уполномоченным должностным лицам департамента или районным администрациям. Штаб состоит из 14 человек — директор, заместитель директора и 12 инспекторов (по три инспектора на каждый район).





Некоторые депутаты Думы Томска после доклада посчитали, что инспекторы Санитарной милиции не справляются со своими обязанностями.





«Вот у нас управляющий компанией, который недобросовестно выполняет свои обязанности. Сколько раз я сам видел, как заезжает скорая во двор, застревает там, сколько раз вы сами видели двухметровые сосульки, которые висят с домов. Управляющего компанией можно постоянно штрафовать», – сказал Владимир Чолахян.





Депутат Денис Ярмош выступил за сокращение расходов на содержание этого ведомства. Сейчас бюджет Санитарной милиции составляет в среднем 7,2 млн рублей. Он предложил схему, при которой траты уменьшатся до 4,7 млн рублей.





«Предложение — перевести всех 12 инспекторов на работу в районые администрации в департамент на ставку главного специалиста и сделать их уполномоченными по составлению протоколов. Что это даст? Первое: возможность составлять протоколы инспекторами — это будет более эффективная работа, чем просто передавать фотофиксации нарушений сотрудникам администрации, которые в свою очередь некоторую часть этих же нарушений сами фиксируют! Получается дублирование. Второе: сокращение расходов с бюджета на содержание. По итогу моего предложения получаем: повышение эффективности работы, соответственно, увеличение доходов в бюджет; сохранение всего штата инспекторов и уровня их зарплаты, экономию бюджета на 2,5 млн рублей», — высказался Ярмош.





В свою очередь заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Мартынов объяснил, почему сейчас инспекторы Санитарной милиции не могут штрафовать нарушителей на месте.





«Есть определенный регламент. Это административно-процессуальное право, и должностные лица ограничены в сроках, есть определенные действия, которые необходимо совершить, например, собрать свидетельские показания», — сказал он.





Обсуждались идеи того, чтобы помогать инспекторам Санитарной милиции в ликвидации незаконных свалок с помощью фотофиксации, увеличить штрафы за парковку возле мусорных контейнеров и отслеживать обращения через соцсети. Следующее заседание рабочей группы пройдет через три недели, точная дата еще не известна.