Штраф за цветы у церкви: Елена Перетягина хочет привлечь к ответственности общественников
Неожиданный поворот в деле благоустройства территории у Петропавловской церкви в Нагорном Иштане. Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина пригласила председателя регионального отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Марию Бокову для составления протокола об административном правонарушении. Общественники без разрешения Комитета косили траву на территории церкви и сажали цветы. В логике Елены Перетягиной тем самым нарушили закон и подлежат наказанию. Комитет установил, что Мария Бокова «при проведении земляных (хозяйственных) работ у ограды и рядом с надгробиями на территории объекта культурного наследия» совершила административное нарушение, за которое предусмотрена ответственность статьей 7.14 КоАП РФ. Для граждан по данной статье предусмотрен штраф в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей.
Мария Бокова рассказала ТВ2, что в летнем сезоне 2020 года ТРО ВООПИиК продолжило работы по благоустройству территории Петропавловской Церкви в Нагорном Иштане, которые были начаты в 2019 году. Вновь был выкошен бурьян, убран мусор и, наконец, в этом году были посажены цветы: сортовые, коллекционные лилейники и несколько кустов роз. Управление Росимущества по Кемеровской и Томской областям согласовало все работы, в том числе и посадку цветов. По сложившейся традиции, волонтеры занимались благоустройством при активном участии иштанцев.
Однако Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области инициативу общественников не оценил, работы по благоустройству не одобрил и более того, запретил. Специалист комитета задал вопрос: «Зачем вам надо там что-то косить?», рассказала председатель Томского отделения ВООПИиК. Кроме того Комитет по охране памятников выразил обеспокоенность за жизнь волонтеров, ссылаясь на то, что рядом с церковью идут необратимые оползневые процессы.
Как быстро идут эти оползневые процессы никому не известно, потому что соответствующие исследования не проводились. Эксперты заявили, что необходимы специальные наблюдения за склоном в течение 1-1,5 лет, чтобы сделать какое-то определенное заключение. Подробнее об этом здесь.
Мария Бокова отмечает, что никаких упреждающих знаков об опасности в этом месте нет, и туристы летом едут «валом» полюбоваться красотой храма и самого Нагорного Иштана. «Так или иначе, комитет приравнял работы по благоустройству, и как мы понимаем, конкретно по высадке цветов, к земляным работам на объекте и собирается за это привлечь к административной ответственности», говорит Мария Бокова.
Составление протокола назначено на 8 февраля 2021 года в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области.
Напомним, что в июле 2020 года «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщил о том, что «Центр по охране памятников» объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви. Цена контракта составляла 2,6 млн рублей. Согласно техническому заданию, старинную церковь планировали перенести из Нагорного Иштана в поселок Хромовка на восточной окраине Томска. Однако общественность выступила против переноса церкви, в Сети появилась петиция с призывом спасти храм в Нагорном Иштане. В итоге тогда конкурс по разработке проекта переноса не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.
Позже был объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации для сохранения объекта культурного наследия регионального значения, деревянной церкви в Нагорном Иштане. По результатам конкурса подготовкой ПСД займется компания из города Королев Московской области «Архрест Проект» за два миллиона рублей. За эти деньги компания «АрхРест Проект» должна будет разработать проект в течение 180 календарных дней и провести историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования. При выявлении на этапе предварительных работ аварийного технического состояния церкви победитель аукциона должен будет разработать проект первоочередных консервационных мероприятий — противоаварийных работ.
Таким образом получается, что Комитет по охране объектов культурного наследия отказался от плана переноса церкви из Нагорного Иштана в Хромовку, планирует заняться сохранением знаменитой деревянной церкви на ее историческом месте, однако же почему-то категорически не приветствует благоустройство территории рядом с памятником архитектуры.
И еще одна любопытная деталь. В 2019 году глава Комитета Елена Перетягина, представляя томский опыт сохранения деревянного зодчества на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, в качестве лучших практик называла муниципальный проект «Аренда за рубль» и волонтерские акции по благоустройству территории церкви Петра и Павла в Нагорном Иштане, проводимые томским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?