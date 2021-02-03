Штраф за цветы у церкви: Елена Перетягина хочет привлечь к ответственности общественников

Неожиданный поворот в деле благоустройства территории у Петропавловской церкви в Нагорном Иштане. Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина пригласила председателя регионального отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Марию Бокову для составления протокола об административном правонарушении. Общественники без разрешения Комитета косили траву на территории церкви и сажали цветы. В логике Елены Перетягиной тем самым нарушили закон и подлежат наказанию. Комитет установил, что Мария Бокова «при проведении земляных (хозяйственных) работ у ограды и рядом с надгробиями на территории объекта культурного наследия» совершила административное нарушение, за которое предусмотрена ответственность статьей 7.14 КоАП РФ. Для граждан по данной статье предусмотрен штраф в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей.

Мария Бокова рассказала ТВ2, что в летнем сезоне 2020 года ТРО ВООПИиК продолжило работы по благоустройству территории Петропавловской Церкви в Нагорном Иштане, которые были начаты в 2019 году . Вновь был выкошен бурьян, убран мусор и, наконец, в этом году были посажены цветы: сортовые, коллекционные лилейники и несколько кустов роз. Управление Росимущества по Кемеровской и Томской областям согласовало все работы, в том числе и посадку цветов. По сложившейся традиции, волонтеры занимались благоустройством при активном участии иштанцев.

Однако Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области инициативу общественников не оценил, работы по благоустройству не одобрил и более того, запретил. Специалист комитета задал вопрос: «Зачем вам надо там что-то косить?», рассказала председатель Томского отделения ВООПИиК. Кроме того Комитет по охране памятников выразил обеспокоенность за жизнь волонтеров, ссылаясь на то, что рядом с церковью идут необратимые оползневые процессы.





Как быстро идут эти оползневые процессы никому не известно, потому что соответствующие исследования не проводились. Эксперты заявили, что необходимы специальные наблюдения за склоном в течение 1-1,5 лет, чтобы сделать какое-то определенное заключение. Подробнее об этом здесь.





Мария Бокова отмечает, что никаких упреждающих знаков об опасности в этом месте нет, и туристы летом едут «валом» полюбоваться красотой храма и самого Нагорного Иштана. «Так или иначе, комитет приравнял работы по благоустройству, и как мы понимаем, конкретно по высадке цветов, к земляным работам на объекте и собирается за это привлечь к административной ответственности», говорит Мария Бокова.





Составление протокола назначено на 8 февраля 2021 года в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области.