Штраф грозит кузбасской компании, которая варварски обрезала яблоневую аллею по Беринга

Мэрия Томска привлечет к ответственности Россети за обрезку яблоневой аллеи по ул. Беринга. Ранее сотрудники компании «РИК» по заказу Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей (входит в состав филиала ОАО «ФСК ЕЭС») варварски обрезали яблони на улице Беринга под высоковольтной линией электропередачи.

«Такое отношение к деревьям недопустимо, яблоневая аллея посажена в Томске более сорока лет назад. Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска составляют протокол, который будет направлен в городскую административную комиссию. Подрядчик, который выполнял работы по обрезке яблонь, будет привлечен к ответственности», — цитирует пресс-служба заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.





Формовочную обрезку яблонь на ул. Беринга от ул. Мичурина до Иркутского тракта согласовала в 2020 году ландшафтная комиссия. Формовочная обрезка нужна для безопасности жителей, сохранения естественной или искусственной формы растений, а также равномерного расположения ветвей.





Журналист ТВ2, побеседовавший с рабочими компании «РИК», отмечал, что они не знают, что такое «формировочная обрезка» и обрезали яблони по принципу «докуда дотянутся руки». Никакой специальной техники и даже обыкновенных лестниц абористы от ФСК ЕЭС не использовали. В разговоре с журналистами работники сообщили, что под ЛЭП со столь высоким напряжением должно быть пусто и жители соседних домов должны быть рады, что им оставили хотя бы обрубки, на которых лет через пять вновь появятся ветви.



Формовочная обрезка — это придание кроне привлекательного внешнего облика, выравнивание общей высоты дерева, сохранение его искусственной формы (шар, куб, треугольник).



«Локальная ситуация с вырубкой яблоневой аллеи на ул. Беринга в очередной раз показала, что в Томске уже более десяти лет существует огромная системная проблема с бездумной и непрофессиональной вырубкой деревьев. Сейчас Россети отделаются мелким для них штрафом, шумиха утихнет, а через пару недель кто-то другой вырубит новую аллею в новом месте. Городская администрация, департамент дорожной деятельности и благоустройства, ландшафтная комиссия сами же выдадут разрешения на снос еще сотен деревьев и сами же будут реагировать на недовольство редких жителей города, которые вдруг заметят ту или иную рубку», — отметил автор проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков.





Месяцем ранее «Горсети» варварски обрезали яблони на улице Белинского на участке от ул. Карташова до пр. Кирова. Позже выяснилось, что данные работы не были согласованы с Ландшафтной комиссией. В адрес УМВД России по городу Томску мэрией были направлены материалы для проведения проверки, установления виновных лиц и привлечения к ответственности за вред, причиненный благоустройству города.





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