Штаб Навального в Томске присоединяется к всероссийской акции протеста 21 апреля

В Томске мероприятие будет несогласованным. Полицейские могут задержать участников несанкционированного шествия по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». За участие в несанкционированной акции предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста, которая пройдет по всей России. Участники акции будут требовать отпустить Алексея Навального из тюрьмы. В этот же день Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию.

Штаб Навального в Томске присоединяется к всероссийской акции протеста, которая пройдет 21 апреля, сообщает Телеграм канал штаба.

2 февраля суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.





Алексей Навальный в колонии требует допустить к нему лечащего врача и объявил голодовку. Врачи Навального опубликовали его анализы, которые по их словам, говорят о чрезмерно высоком уровне калия, что может привести к крайне тяжелым последствиям. Лечащий врач Навального Ярослав Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что «может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности».





Утром 19 апреля пресс-служба УФСИН РФ по Владимирской области сообщила, что Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных при ИК-3, «которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами». Здоровье Навального комиссия врачей ФСИН оценила как «удовлетворительное».





ИК-3 в народе известна как «Моторка». «Важные истории» сообщали, что колония считается одной из самых страшных во Владимирской области.





Прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального.





В соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом» .​