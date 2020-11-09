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09 ноября,
2020
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Новости

Штаб Навального продал на аукционе картонную фигуру экс-главы омского миндзрава

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Омский штаб Навального продал на аукционе картонную фигуру уволенной с поста главы областного минздрава Ирины Солдатовой. Ее заменил Александр Мураховский – главврач больницы скорой помощи, куда госпитализировали с самолета Алексея Навального. 

Активисты штаба с фигурой Ирины Солдатовой
Активисты штаба с фигурой Ирины Солдатовой
Фото: Штаб Навального Омск

Друзья, мы разыгрываем фигуру самого бездарного министра здравоохранения области. Отдаем за ненадобностью, расстаемся с радостью, — объявили омские навальнисты в соцсетях. — На вырученные деньги мы купим средства индивидуальной защиты (респираторы, костюмы и перчатки) и передадим их медработникам в омские больницы. Таким образом мы хотя бы немного компенсируем тот вред, который Солдатова нанесла омскому здравоохранению.

Фигуру Ирины Солдатовой купили за 1100 рублей, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на координатора омского штаба Ольгу Картавцеву.


Ранее ТВ2 сообщало, что главврач больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский, в которую после отравления госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, назначен министром здравоохранения региона. Известно, что Александр Мураховский родился 1 июля 1971 года в Омске. Он детский хирург и кандидат медицинских наук. Начал работу в здравоохранении в1995 года с должности врача эндоскопического отделения Диагностического центра. В 2004 году возглавил городскую поликлинику № 2. В марте 2010 года получил должность главного врача ГКБ скорой медицинской помощи № 2, с 2018 года был главврачом ГКБ скорой медицинской помощи № 1. В 2020 году стал руководить еще одним учреждением — городской больницей № 1 им. А. Н. Кабанова.


Предыдущего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову уволили после истории о том, когда две машины скорой помощи не могли 11 часов найти свободные койки для пациентов и привезли их к дверям омского минздрава.

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