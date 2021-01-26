Штаб Навального анонсировал новую акцию протеста в центре Томска

«В воскресенье мы снова выходим на акции протеста по всей стране с требованием освободить Алексея Навального и всех политических заключенных, — сообщил штаб в соцсетях. — Мы встречаемся 31 января в 12:00 на площадке напротив БКЗ. Россия будет свободной!»

Координатор томского штаба и депутат гордумы Ксения Фадеева рассказала ТВ2, что на этот раз они подали заявление на пикет 31 января в срок. Однако городские власти отказались согласовать акцию в связи с запретом на проведение массовых мероприятия в пандемию.

Мы тут сразу же вспомнили про концерт, который власти устроили летом на новой набережной , — отметила Ксения. — Видимо, "это другое"

Речь идет о концерте оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева 27 августа. Массовые мероприятия в регионе были запрещены, но оперативный штаб прокомментировал, что концерт не является таковым. Многих томичей возмутило количеством людей, собравшихся на Набережной, и отсутствие мер предосторожности.

Шествие в поддержку Алексея Навального в Томске стало одной из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в ней приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска не согласовала мероприятие, сославшись на нарушение сроков уведомления.





Полиция задержала 23 участников шествия, в том числе его организаторов Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Суд приговорил их к штрафу в 25 тысяч рублей по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».





Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.





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