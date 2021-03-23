Штаб Алексея Навального проанонсировал новую акцию протеста

Штаб политика Алексея Навального объявил о проведении новой акции протеста «Россия будет счастливой». Она пройдет, когда полмиллиона человек заявят о своем участии на сайте акции.

Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 000 человек, готовых выйти на митинг. Регистрируйтесь, делайте посты в соцсетях, вешайте листовки в подъезде, носите вещи с символикой — пусть о кампании узнает вся страна. Если на мирный протест выйдут сотни тысяч людей, их требования невозможно будет игнорировать», — говорится на специальном сайте «Свободу Навальному».





На момент публикации о готовности выйти на митинг заявили более 5,4 тысячи человек по всей стране. В томском отделении штаба Навального ответили, что позже расскажут подробности акции.





Напомним, Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту, когда он возвращался в Россию после реабилитации в Германии. 2 февраля суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По решению суда Алексей Навальный должен отправиться в колонию на 2 года 8 месяцев.





23 января и 31 января во многих городах прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более 11 тысяч человек и на многих участников завели дела. 5 февраля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что следующие акции в поддержку Навального пройдут весной и летом, однако вскоре анонсировал мирную акцию с фонариками в День влюбленных.





Прокуратура запретила светить фонариками 14 февраля Штабу Навального в Томске. АН ТВ2 получило письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация об акции с фонариками 14 февраля содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.





В соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом» .