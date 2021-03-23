Добрые новости
23 марта,
2021
1
фото
Новости

Штаб Алексея Навального проанонсировал новую акцию протеста

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Штаб политика Алексея Навального объявил о проведении новой акции протеста «Россия будет счастливой». Она пройдет, когда полмиллиона человек заявят о своем участии на сайте акции.

Штаб Алексея Навального проанонсировал новую акцию протеста

Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 000 человек, готовых выйти на митинг. Регистрируйтесь, делайте посты в соцсетях, вешайте листовки в подъезде, носите вещи с символикой — пусть о кампании узнает вся страна. Если на мирный протест выйдут сотни тысяч людей, их требования невозможно будет игнорировать», — говорится на специальном сайте «Свободу Навальному».


На момент публикации о готовности выйти на митинг заявили более 5,4 тысячи человек по всей стране. В томском отделении штаба Навального ответили, что позже расскажут подробности акции.


Напомним, Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту, когда он возвращался в Россию после реабилитации в Германии. 2 февраля суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По решению суда Алексей Навальный должен отправиться в колонию на 2 года 8 месяцев.


23 января и 31 января во многих городах прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более 11 тысяч человек и на многих участников завели дела. 5 февраля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что следующие акции в поддержку Навального пройдут весной и летом, однако вскоре анонсировал мирную акцию с фонариками в День влюбленных. 


Прокуратура запретила светить фонариками 14 февраля Штабу Навального в Томске. АН ТВ2 получило письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация об акции с фонариками 14 февраля содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.


В соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом» .

Читайте также: 


С фонариками за Навального: подборка из соцсетей

Роскомнадзор пригрозил АН ТВ2 блокировкой за новость про акцию с фонариками соратников Навального

50 томичей задержали на мирных акциях в поддержку Навального 23 и и 31 января

«Долой дворцы», «Свободу»: как в Томске прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Онлайн

Алексей Навальный вернулся после реабилитации в Россию. Его задержали. Главное

ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.