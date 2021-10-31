«Схожу в ТЦ за вас»: в Красноярске появились услуги для невакцинированных

Вакцинированные жители Красноярска предлагают сходить в торговые центры за тех, у кого нет QR-кода. Такие предложения появились на сайте бесплатных объявлений. Стоимость таких услуг варьируется от 300 рублей до 1000.
«Могу вместо вас сходить в ТЦ за покупками, если у вас нет QR-когда, а также доставить товар до дверей. Можем провести онлайн шопинг! Все условия и цены обговариваются лично!
Пишите, обращайтесь, буду рад помочь вам в это непростое время», — говорится в объявлении.
Еще один красноярец предложил «сходить за вас в ТЦ», стоимость услуги он оценил в 1000 рублей.
«Имеется QR код и сертификат о вакцинации, могу без проблем сходить в любой ТЦ, ТРЦ, где требуется предоставить QR-код. Сделаю все необходимые покупки и передам вам. О встрече договоримся. Цена зависит от количества покупок и места передачи покупок», — сообщается в объявлении.
Как сообщала ТВК, 30 октября в красноярских ТРЦ заработала система QR-кодов, из-за чего на входах скопились очереди.
В Томской области тоже ввели дополнительные ковидные ограничения. Так, с 30 октября учреждения общепита не будут работать в ночное время, с 23:00 до 6:00. А с 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.