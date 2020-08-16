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16 августа,
2020
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Шойгу озаботился возрождением в Туве арбузных плантаций

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол рассказал о телефонном разговоре с Сергеем Шойгу,. Министр обороны РФ предложил разбить в регионе арбузные плантации, — сообщает Тайга.инфо.


Кара-оол разговаривал по телефону с Сергеем Шойгу по случаю Дня Республики Тыва а затем сообщил в соцсетях, что министр обороны РФ предложил возродить арбузные плантации в регионе.


«В праздничный день традиционно раздался звонок от Старшего — Сергея Кужугетовича Шойгу, — пишет Кара-Оол. — Как всегда, Сергей Кужугетович думает о малой Родине и полон интересных идей. Например, он предложил возродить арбузные плантации, которые были во времена его детства. Это ведь удивительно, что в нашей сибирской Туве росли маленькие в размерах, но очень сочные арбузы. Это были тувинские арбузы не хуже привозных. Мы хорошо помним их замечательный вкус и хранились они очень долго. Сергей Кужугетович считает, что семена местных арбузов надо восстановить.Согласитесь, идея классная! Это даст нам возможность организовать и развивать свои специализированные хозяйства. Ещё одно предложение, которое будет принято всеми на ура! »


Глава региона заявил, что Русское географическое общество (Шойгу является его президентом) готово выделить грант тому, кто возьмется за возрождение арбузов в Туве.

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