Шквалистый ветер до 27 м/с ждет томичей в ночь на 17 марта

Оперативное предупреждение объявлено в Томской области. По данным Томского гидрометцентра, в ночь на 17 марта возможен сильный ветер с шквалистыми порывами до 25-27 м/с. Также синоптики предупреждают о снеге и гололедице.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.





Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.





Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.