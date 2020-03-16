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16 марта,
2020
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Шквалистый ветер до 27 м/с ждет томичей в ночь на 17 марта

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Оперативное предупреждение объявлено в Томской области. По данным Томского гидрометцентра, в ночь на 17 марта возможен сильный ветер с шквалистыми порывами до 25-27 м/с. Также синоптики предупреждают о снеге и гололедице.

Шквалистый ветер до 27 м/с ждет томичей в ночь на 17 марта
Фото: ТВ2

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.


Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.


Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

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