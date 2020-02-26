Школы в нескольких городах Сибири эвакуировали после сообщений с угрозами теракта

В Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Улан-Удэ десятки школ получили сообщения с угрозами теракта. Учащихся нескольких учреждений эвакуировали, но позже сообщения назвали ложными.

Так, в Улан-Удэ после сообщений о минировании приостановили занятия во всех школах города, а детей эвакуировали. Сейчас здания школ обследуют правоохранители, после этого учебу намерены возобновить. В пресс-службе мэрии также отметили, что эвакуацию школ проводили в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. В Иркутске, по данным «РИА Новостей», сообщения с угрозами получили 14 школ. В письмах говорилось о том, что неизвестные готовы распространить в образовательных учреждениях газ диоксин, однако в мэрии решили не эвакуировать учащихся и ограничились принятием мер безопасности. В Красноярске из-за сообщений об угрозе теракта эвакуацию провели более чем в 50 школах. Источник в экстренных службах региона сообщил «ТАСС», что эвакуировали также персонал и учащихся гимназии «Универс» — одного из самых крупных образовательных учреждений города. Информация оказалась ложной, сейчас правоохранители ищут ее источник. Эвакуировали и учащихся нескольких школ Новосибирска. По данным паблика «Инцидент. Новосибирск», полностью школьников вывели из 96, 63, 45, 155, 207, 137, 215, 45, 54, 153, 196 и 142-й школ.

Как сообщили в аппарате областной антитеррористической комиссии, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты, — прокомментировали в Антитеррористической комиссии Новосибирской области . — В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

В ведомстве также отметили, что ситуацию контролирует председатель комиссии — губернатор Новосибирской области Андрей Травников. О получении подобных сообщений школами Томска и Томской области не известно.





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