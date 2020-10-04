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04 октября,
2020
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Новости

Школы в Бурятии переходят на «дистанционку» из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 5 октября школы в Улан-Удэ и некоторых районов Бурятии переводят на дистанционное обучение на 14 дней из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 

Школы в Бурятии переходят на «дистанционку» из-за коронавируса
Фото: egov-buryatia.ru

«Сегодня в условиях осложняющейся эпидобстановки с огромной нагрузкой работает система здравоохранения. Нам необходимо сейчас помочь медикам, и хотя бы на такой период снизить нагрузку на них. Пока дети находятся дома, значительно снизится объем работы по противоэпидемическим мероприятиям в школах, отслеживанию контактных лиц, организации медицинской помощи», — пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Согласно данным за 3 октября, суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Республике Бурятия составил 89 новых случаев. Всего за весь период в республике зарегистрирован 7271 случай, из которых 4333 – в городе Улан-Удэ.


В Томской области за последние сутки выявили 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заражений в регионе с начала пандемии составило 7768, умерших 87 человек. 


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