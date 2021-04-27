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27 апреля,
2021
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Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Минпросвещения рекомендовало школам не работать в период между майскими праздниками. Об этом заявил во вторник глава министерства Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС. 


«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — сказал Кравцов.

Министр пояснил, что дежурные группы в детсадах будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.


«Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала», — добавил Кравцов.

Между тем, областной департамент образования сообщает, что именно на дни между майскими праздниками были запланированы  всероссийские проверочные работы.

Для одиннадцатиклассников, не написавших в основной период итоговое сочинение или получивших по нему «незачет», ранее была установлена дополнительная дата – 5 мая, когда можно было пересдать работу. Эта дата будет перенесена Рособрнадзором на другой рабочий день мая, – пояснила начальник областного департамента Ирина Грабцевич. – Кроме того, все контрольные работы, всероссийские проверочные работы, которые были запланированы с 4 по 7 мая, будут перенесены на более поздний срок, который установит школа.

Областной департамент рекомендовал районным управлениям образования региона, в чьих ведомствах находится деятельность муниципальных школ, внести изменения в основную программу с учетом нерабочих дней с 4 по 7 мая. 

В соответствии с распоряжением департамента общего образования Томской области в классах с шестидневной учебной неделей 3 и 8 мая образовательный процесс будет проходить по отдельному графику, который определит руководство школы.


Таким образом, школы в Томской области не будут работать с 4 по 7 мая. Ура, Каникулы!



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