Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Минпросвещения рекомендовало школам не работать в период между майскими праздниками. Об этом заявил во вторник глава министерства Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.





«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — сказал Кравцов.

Министр пояснил, что дежурные группы в детсадах будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.





«Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май — это в основном повторение пройденного материала», — добавил Кравцов.