Школы Томской области могут досрочно завершить обучение по ряду предметов

«Расписание уроков во всех школах, независимо от формы обучения, должно быть пересмотрено: учебные занятия сокращены до 30 минут, акцент сделан на освоение нового материала, — заявила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. — Школам рекомендовано организовать обучение так, чтобы непрерывная работа с компьютером и выполнение домашнего задания не превышали установленных нормативов по времени».





Также школам рекомендовали выдавать задания на дом на неделю, а не ежедневно, чтобы ученики и родители могли рационально спланировать работу дома с учетом сложности учебных предметов, форм и объема заданий.





Кроме того, школы могут досрочно завершить обучение по таким предметам, как физкультура, ОБЖ, музыка, изобразительное искусство, технология, второй иностранный язык, основы религиозных культур и светской этики и другим предметам. Ученикам 1-8 классов оценки по этим предметам могут быть выставлены за четвертую четверть в формате зачет/незачет, а итоговая годовая оценка — по пятибалльной шкале.





«В 9-х и 11-х классах мы рекомендуем скорректировать программы обучения для завершения их прохождения до 30 апреля по таким предметам, как физическая культура, ОБЖ, технология, второй иностранный язык. Это сделано для того, чтобы выпускники смогли оптимизировать свое время и сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ», — уточнила Ирина Грабцевич.





Общее время непрерывной работы с компьютером в 1-3 классах не должно превышать 20 минут, в 4 классе – 25 минут, в 5-6 классах – 30 минут, в 7-11 классах – 35 минут. Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать затраты на его выполнение: во 2-3 классе – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа.



Горячая линия департамента общего образования Томской области: 8 (3822) 51-53-08, 51-49-61, 51-59-11 — по организации образовательного процесса в школах;

по вопросам ОГЭ и ЕГЭ — 8 (3822) 51-27-62.





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