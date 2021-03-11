Школы Томска получили сообщения о возможном минировании

Несколько школ Томска эвакуировали из-за информации о возможном минировании. В частности, подобные звонки поступили в гимназию № 55 и школы 42 и 67.

Информацию о том, что в школы Томска поступают звонки с сообщением о минировании, подтверждает «Интерфакс-Сибирь». По данным источника издания, сотрудники правоохранительных органов работают в зданиях нескольких среднеобразовательных учреждений города, проверяют анонимные сообщения о бомбах.

«Каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка: в случае наступления уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы», — отметил Игорь Толстоносов.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ, — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. — По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений».

Областная администрация подтвердила, что 11 марта сразу в несколько томских школ поступили анонимные сообщения о «минировании».

Первая волна массовых эвакуаций прошла в России в 2017 году. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело. Одной из версий ведомства было то, что поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».



В январе 2019 года волна эвакуаций повторилась. В Томске были эвакуированы администрации Ленинского (Карла Маркса, 34) и Советского районов (Елизаровых, 59), ряд судов Томска (Октябрьский, Советский и Кировский).



Напомним, в России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.



Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.









ПОДДЕРЖИ ТВ2!

