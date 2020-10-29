Школу в Томском районе временно закрыли из-за нарушения СанПиН

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарно-эпидемиологических норм в школе села Нелюбино Томского района. Как сообщили судебные приставы, школу опечатали.





Региональная служба судебных приставов уточняет, что нарушения выявили инспекторы Роспотребнадзора в конце октября во время выездной проверки. Позже протокол об административном правонарушении передали в Томский районный суд. «Изучив представленные доказательства, суд назначил наказание учреждению в виде административного приостановления деятельности сроком на 16 суток», — добавили в УФССП. После этого приставы выехали в школу.





«На момент приезда судебного пристава дети в учреждении отсутствовали, в том числе из-за каникул. Пристав опечатал четыре двери школы, оставив открытым один из запасных выходов, чтобы обеспечить доступ для устранения нарушений и обслуживания здания», — говорится в сообщении.





Административное наказание продлится до 8 ноября. Отметим, также каникулы для школьников продлили до 8 ноября.









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