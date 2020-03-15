Школьников в Кемеровской области отправят на каникулы из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе из-за первых случаев заражения коронавирусом. С 16 марта школьники выйдут на двухнедельные каникулы или в регионе организуют дистанционное обучение. При этом на конец марта в школах Кузбасса запланированы весенние каникулы.

Сообщается, что школьным группам запрещено покидать пределы Кузбасса.





«Кроме того, до особого распоряжения отменяются все областные мероприятия с участием детей, в том числе профильные смены. Также рекомендовано отменить все массовые детские мероприятия, ограничить выезд педагогов и учащихся Кузбасса за пределы региона и приглашение школьников и учителей из других субъектов России», — добавили в департаменте образования Кемеровской области.





Коронавирус подтвердился у двоих жителей Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.





«Заболевшие прибыли из Италии, где отдыхали. Самолет прибыл из Италии в Шереметьево 7 марта, оттуда — до Новосибирска, далее они ехали своим транспортом», — рассказала Надежда Кутькина.





Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз уточняется.





В России зафиксировано 59 случаев заболевания, все находящиеся на лечении посещали Италию, Австрию и другие европейские страны. Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в городе Ухань в Китае в декабре. Позже инфекция распространилась на другие страны.





В мире число заболевших коронавирусом превысило 157 тысяч человек. Из них умерли 5 тысяч инфицированных, выздоровели 75 тысяч пациентов.





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