Школьники с инвалидностью могут поучаствовать в обучении по искусственному интеллекту

Для участия и выполнения заданий понадобятся компьютер и мобильный телефон с доступом в Интернет. Во время регистрации участник должен будет пройти короткий тест на знание основных терминов ИИ.





Программа будет включать два блока: просветительский и образовательный. Все начнется с просветительского онлайн-марафона. За два дня программы перед участниками выступят представители российских ИТ-компаний, которые развивают ИИ-технологий в работе, преподаватели ведущих технических вузов России. Они расскажут, что такое ИИ в современном понимании, как он применяется, какие есть профессии и возможности карьеры в сфере.



«Сейчас бытует миф о том, что работать в сфере ИИ могут только специалисты с колоссальным опытом. Это не так. По данным Фонда развития интернет-инициатив, в 2027 году в России будет два миллиона незакрытых вакансий для ИТ-специалистов. Для молодёжи это значит, что их обучение по специальности в ИИ будет востребовано работодателями, и сейчас - самое время использовать все возможности для обучения. Например, анализу данных, профессии - джуниор (начинающего. - Прим. ред.) аналитика, можно обучить всего за полгода или год. О том, как это сделать, мы расскажем на марафоне и последующей за ним 8-недельной программой. Она будет включать еженедельные двухчасовые занятия, разборы в группах с кураторами, а в некоторых городах можно подать заявку на однодневные краткосрочные интенсивы», — отметила руководитель проекта Ольга Солодянникова.





По словам организаторов, они хотели создать и провести комплекс бесплатных просветительских и образовательных, в том числе инклюзивных, мероприятий для молодёжи. Это обусловлено тем, что по словам организаторов, далеко не все бесплатные программы дополнительного образования в области ИТ включают адаптацию для людей с нарушениями слуха в виде субтитров при онлайн-обучении и других инклюзивных элементов.



«Речь идёт о старшеклассниках, студентах и людей с инвалидностью по слуху или по причине заболеваний опорно-двигательной системы, вне зависимости от их учебного статуса, но с интересом к сфере ИИ. Говоря про ребят с нарушением слуха и двигательных навыков, следует отметить, для них обучение по образовательным программам по ИТ-направлениям, как и по многим другим, становится проблематичным. И если уровень «насмотренности» человека в теме небольшой, то ему требуется пробное, при этом качественное и бесплатное погружение», — пояснила Ольга Солодянникова.