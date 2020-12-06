Школьники массово отравились в столовой в Новосибирске

Ученики новосибирской гимназии №13 отравились в столовой, об этом сообщили родители четвероклассников редакции НГС .

Ученики гимназии №13 почувствовали себя плохо после еды в школьной столовой. По словам родителей, врачи обнаружили у них ротовирусную кишечную инфекцию.





Гимназию проверила комиссия регионального министерства образования.





«Наша комиссия там уже отработала, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — По словам родителей, плохо себя почувствовали и обратились за помощью семь человек. Поликлиника пока не сказала, с чем это может быть связано. А наша проверка нарушений не выявила».





Как пишет издание, Сергей Федорчук пояснил, что качество пищи будут проверять сотрудники новосибирского Роспотребнадзора.





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