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06 декабря,
2020
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Новости

Школьники массово отравились в столовой в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Ученики новосибирской гимназии №13 отравились в столовой, об этом сообщили родители четвероклассников редакции НГС

Школьники массово отравились в столовой в Новосибирске

Ученики гимназии №13 почувствовали себя плохо после еды в школьной столовой. По словам родителей, врачи обнаружили у них ротовирусную кишечную инфекцию.


Гимназию проверила комиссия регионального министерства образования.


«Наша комиссия там уже отработала, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — По словам родителей, плохо себя почувствовали и обратились за помощью семь человек. Поликлиника пока не сказала, с чем это может быть связано. А наша проверка нарушений не выявила».


Как пишет издание, Сергей Федорчук пояснил, что качество пищи будут проверять сотрудники новосибирского Роспотребнадзора. 


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