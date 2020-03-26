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26 марта,
2020
Новости

Школьники и студенты уйдут на внеплановые каникулы с 30 марта по 5 апреля

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 марта по 3 апреля нерабочими. В эту неделю не будут учиться студенты, а каникулы томских школьников продляются до 5 апреля. Информации о работе дошкольных учреждений пока нет.

Накануне Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Президент перенес дату голосования по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочей.


После обращения президента министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, в котором приказал отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля.


«Приказываю руководителей находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — говорится в приказе министра.


Томские вузы объявили каникулы. С 6 апреля и до конца месяца они продолжат проводить занятия в дистанционном режиме.


Дистанционное обучение ждет и томских школьников. Сейчас у них каникулы, которые продляются до 5 апреля. 


О работе дошкольных учреждений на следующей неделе пока не известно. Родители говорят, что воспитатели их опрашивают, чтобы понять, смогут ли они оставить ребенка дома.

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