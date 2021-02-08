Школы в России стали получать звонки о минировании

Ранее родители сообщили ТВ2, что информация о минировании поступила в школу «Эврика», однако, в администрации учебного заведения пояснили, что это была учебная проверка.

В России началась очередная волна сообщений о минировании школ. При этом, в томские учреждения образования подобные сообщения не поступали.

Однако волна сообщений прошла в других регионах страны. Так в Красноярске отправлены по домам ученики школ № 3, 5, 7, 8, 10, 17, 32, 46, 84, 95, 108, 143, 145, 147, 152, 155, лицея № 7, гимназий № 10, 13 и многих других.

Подобные звонки поступают в школы Сахалина, Приамурья и Чукотки. Так на Сахалине эвакуировано около 150 школ.​

В полдень, 8 февраля, из-за угроз эвакуировали и учащихся гимназии 4 в Новосибирске. Также известно об эвакуации в лицее №9 и еще нескольких учебных заведениях.

Вот и нашу школу "заминировали". Какой город следующий в эстафете? pic.twitter.com/vntDKLEoZ3

Первая волна массовых эвакуаций прошла в России в 2017 году. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело. Одной из версий ведомства было то, что поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».



В январе 2019 года волна эвакуаций повторилась. В Томске были эвакуированы администрации Ленинского (Карла Маркса, 34) и Советского районов (Елизаровых, 59), ряд судов Томска (Октябрьский, Советский и Кировский).



Напомним в России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.



Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.









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