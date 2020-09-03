Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы

Школа межэтнической журналистики пройдет в Томске в пятый раз. Это бесплатные курсы для студентов профильных направлений и для тех, кто интересуется межэтнической тематикой. Возраст слушателей от 18 до 28 лет. Курсы организованы Гильдией межэтнической журналистики. В Томске они проходят на базе Агентства новостей ТВ2. Куратор школы — журналист ТВ2 Юлия Корнева.



Школы в этом году будут организованы в 24 регионах России: Москва, Томск, Псков, Сыктывкар, Воронеж, Иркутск, Красноярск, Санкт-Петербург, Барнаул и т.д.



Длительность проекта — два месяца, с конца сентября по конец ноября. Занятия два раза в неделю по вечерам. Это лекции и практика. Работы студентов будут напечатаны на сайте Агентства новостей ТВ2 и сайте «Национальный акцент». Лучшие студенты по итогам Школы поедут на конференцию в Москву и в этноэкспедицию.





В Школе межэтнической журналистики в Томске, кроме студентов-журналистов, обучались историки, филологи, антропологи, студенты и молодые специалисты с самых разных направлений. По итогам курсов трое человек были приняты на работу в Агентство новостей ТВ2 журналистами.





Курсы дадут возможность реализовать свои творческие идеи, пообщаться со студентами из других регионов, встретиться с представителями диаспор и землячеств и побывать в этноэкспедиции.



Записаться на курсы можно по адресу: iulkorn04@gmail.com Возраст обучающихся ограничен: c 18 до 28 лет. В письме укажите, кто вы, где учитесь или работаете и почему хотите пройти обучение в Школе межэтнической журналистики. Заявки принимаются до 13 сентября 2020 г. Количество мест ограничено.





Некоторые материалы студентов Школы:





«Nach Hause. Пора домой»





«Сибирский ген мультифоры»





«Не только Кыршка должен селькупский язык спасать»





«Встретились два ингуша — и не родственники!» Этноэкспедиция в Ингушетию





«Историю в этих краях берегут». Этноэкспедиция во Владимирскую область





«Золотое кольцо Томской области: тест драйв»