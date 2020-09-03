Добрые новости
03 сентября,
2020
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Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы

Юлия Корнева
Юлия Корнева
2 часа назад
Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы

Школа межэтнической журналистики пройдет в Томске в пятый раз. Это бесплатные курсы для студентов профильных направлений и для тех, кто интересуется межэтнической тематикой. Возраст слушателей от 18 до 28 лет. Курсы организованы Гильдией межэтнической журналистики. В Томске они проходят на базе Агентства новостей ТВ2. Куратор школы — журналист ТВ2 Юлия Корнева.


Школы в этом году будут организованы в 24 регионах России: Москва, Томск, Псков, Сыктывкар, Воронеж, Иркутск, Красноярск, Санкт-Петербург, Барнаул и т.д.

Длительность проекта — два месяца, с конца сентября по конец ноября. Занятия два раза в неделю по вечерам. Это лекции и практика. Работы студентов будут напечатаны на сайте Агентства новостей ТВ2 и сайте «Национальный акцент». Лучшие студенты по итогам Школы поедут на конференцию в Москву и в этноэкспедицию.


В Школе межэтнической журналистики в Томске, кроме студентов-журналистов, обучались историки, филологи, антропологи, студенты и молодые специалисты с самых разных направлений. По итогам курсов трое человек были приняты на работу в Агентство новостей ТВ2 журналистами.


Курсы дадут возможность реализовать свои творческие идеи, пообщаться со студентами из других регионов, встретиться с представителями диаспор и землячеств и побывать в этноэкспедиции.


Записаться на курсы можно по адресу: iulkorn04@gmail.com Возраст обучающихся ограничен: c 18 до 28 лет. В письме укажите, кто вы, где учитесь или работаете и почему хотите пройти обучение в Школе межэтнической журналистики. Заявки принимаются до 13 сентября 2020 г. Количество мест ограничено.


Некоторые материалы студентов Школы:


«Nach Hause. Пора домой»


«Сибирский ген мультифоры»


«Не только Кыршка должен селькупский язык спасать»


«Встретились два ингуша — и не родственники!» Этноэкспедиция в Ингушетию


«Историю в этих краях берегут». Этноэкспедиция во Владимирскую область


«Золотое кольцо Томской области: тест драйв»

Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы
Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы
Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы
Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы
Школа межэтнической журналистики открывает набор на бесплатные курсы
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