Школа экологического туризма открылась в Томске

Школа экологического туризма начала работу в Томске. Об этом сообщается на сайте Туристского информационного центра города.

Обучение в школе уже началось и будет продолжаться месяц, – рассказали ТВ2 в центре. – Учатся горожане, жители Томского района и иностранные студенты. На онлайн-лекциях и практических занятиях они разрабатывают экскурсии в особо охраняемые территории. Важно научиться показывать красоту сибирской природы. Томская область, например, столица кедра, и у нас есть много интересных припоселковых кедровников, в которых можно многое рассказать и показать.

В Туристском центре добавили, что занятия в школе уже начались, поэтому сейчас записаться на них нельзя. Однако все лекции сохранятся, а в будущем курс могут продублировать.





Результатом обучения студентов станут экскурсионные и событийные проекты, которые проведут на территории Томска и Томской области. Школу организует «Ассоциация маркетинга территорий» совместно с Туристским информационным центром Томска при поддержке Фонда президентских грантов.



Экологический туризм — это экскурсии в места нетронутой природы, не нарушающие целостности экосистемы и создающие экономические условия, при которых охрана природы и ресурсов становится выгодной для местного населения.





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