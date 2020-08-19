Добрые новости
19 августа,
2020
1
фото
Новости

Школа экологического туризма открылась в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Школа экологического туризма начала работу в Томске. Об этом сообщается на сайте Туристского информационного центра города.

Школа экологического туризма открылась в Томске

Обучение в школе уже началось и будет продолжаться месяц, – рассказали ТВ2 в центре. – Учатся горожане, жители Томского района и иностранные студенты. На онлайн-лекциях и практических занятиях они разрабатывают экскурсии в особо охраняемые территории. Важно научиться показывать красоту сибирской природы. Томская область, например, столица кедра, и у нас есть много интересных припоселковых кедровников, в которых можно многое рассказать и показать.

В Туристском центре добавили, что занятия в школе уже начались, поэтому сейчас записаться на них нельзя. Однако все лекции сохранятся, а в будущем курс могут продублировать. 


Результатом обучения студентов станут экскурсионные и событийные проекты, которые проведут на территории Томска и Томской области. Школу организует «Ассоциация маркетинга территорий» совместно с Туристским информационным центром Томска при поддержке Фонда президентских грантов.


Экологический туризм — это экскурсии в места нетронутой природы, не нарушающие целостности экосистемы и создающие экономические условия, при которых охрана природы и ресурсов становится выгодной для местного населения.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.