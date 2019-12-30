СХК: поставок «урановых хвостов» из Германии в Северск не будет

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Сибирский химический комбинат официально заявляет, что не будет использовать ОГФУ(«урановые хвосты») немецкой компании URENCO или иных зарубежных поставщиков при производстве продукции в ближайшей и долгосрочной перспективе. «АО «СХК» входит в состав Топливной компании АО «ТВЭЛ», выполняя скоординированную производственную программу по обогащению урана, которой не предусмотрены поставки в Северск», — сообщает пресс-служба СХК.

Фото: Гринпис

По информации «Гринписа» 12 тысяч тонн опасных продуктов ядерного производства — «урановых хвостов» — ввезут в Россию по договору с немецкой компанией «URENCO». По данным экологов, эшелоны с ОГФУ уже едут по железным дорогам страны и Северск — в списке из четырех городов, где эти эшелоны могут разгрузить. СХК, по сути, опровергает эту информацию.

АО «СХК» действительно ранее исполнял контракты по производству обогащенного уранового продукта с использованием ОГФУ («урановых хвостов»), поставляемого из-за рубежа. Однако последняя такая поставка была выполнена в 2010 году. Весь обогащенный урановый продукт, произведенный АО «СХК» из иностранного ОГФУ, вывезен обратно за рубеж. С этого момента ввоз ОГФУ из-за рубежа на площадку АО «СХК не осуществлялся, — сообщает СХК.

По информации физика-ядерщика, эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрея Ожаровского в Северске, по косвенным оценкам, в настоящее время хранится более 180 тысяч тонн собственных «урановых хвостов».

Всего за годы «холодной войны» и после в России накопилось 1,2 миллиона тонн ОГФУ. По данным экологов, лежит он там же, где и производился: в Новоуральске, Ангарске, Зеленогорске и Северске.

В топливной компании АО «ТВЭЛ» считают, что «урановые хвосты» – надежный, экологичный, рентабельный вторичный источник для производства ядерного топлива, использование которого давно освоено и широко применяется как в России, так и за рубежом. «В мировой практике «урановые хвосты» не относят к категории радиоактивных отходов (РАО). Так, Всемирная ядерная ассоциация (WNA) рассматривает запасы ОГФУ как вторичный источник уранового сырья. Обедненный гексафторид урана не относится к РАО и в Российской Федерации, поскольку предполагает дальнейшее его использование в атомной энергетике и других отраслях промышленности (в соответствии с законом «Об использовании атомной энергии» (ст. 3) РАО признаются материалы, не подлежащие дальнейшему использованию)», — пишет пресс-служба СХК.

«Гринпис» не согласен с мнением ТВЭЛ, потому что по сведениям экологов практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых «хвостов» из-за рубежа оставались в России. Соответственно они могут считаться радиоактивными отходами.