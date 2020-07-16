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16 июля,
2020
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Новости

Шествие Бессмертного полка не состоится в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Шествие Бессмертного полка не состоится в Томске из-за продления режима самоизоляции. 


«26 июля шествия не будет из-за ограничений на проведение массовых мероприятий до 1 августа. Дальнейшие планы не обсуждаются», – цитирует РИА Томск источника в обладминистрации.

Шествие Бессмертного полка не состоится в Томске

Ранее из-за пандемии коронавируса в России перенесли большую часть торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В Томске празднование Дня Победы также прошло в усеченном формате. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что все праздничные мероприятия состоятся тогда, когда темпы заболеваемости коронавирусом пойдут на спад.

В итоге Владимир Путин назначил на 24 июня проведение Парада Победы, а на 26 июля шествие Бессмертного полка. В Томске Парад Победы 24 июня не состоялся. Из городов Сибири он прошел только в Новосибирске. 


Сейчас ряд чиновников предполагает, что акция «Бессмертный полк» может быть перенесена на 2 или 3 сентября. Окончательное решение о переносе пока что не принято, уточнил агентству «РИА Новости» помощник президента Владимир Мединский. По его словам, вопрос о переносе даты проведения акции будет решаться исключительно исходя из эпидемиологической ситуации.


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