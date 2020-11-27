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27 ноября,
2020
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Шестилетнюю девочку, которая выпала из окна, выписали из больницы

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Шестилетнюю девочку, доставленную в больницу скорой медицинской помощи № 2 после падения из окна многоэтажного дома, выписали из медучреждения.


«Состояние ребенка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства», — сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.


Напомним, инцидент произошел 21 ноября. На место случившегося экстренно приехала бригада скорой медицинской помощи. Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи № 2, где находилась под наблюдением медицинских работников. 

Напомним, шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа вечером 21 ноября. Ребенок смог самостоятельно встать, отряхнуться и пойти дальше. Девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи № 2. Несмотря на падение с высоты, у ребенка не зафиксировано переломов.


По факту произошедшего Следственный комитет инициировал проверку. Установлено, что пострадавшая проживала с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома. Полиция составила в отношении матери административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей» КоАП РФ.


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