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23 ноября,
2020
Новости

Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна жилого дома, встала и пошла домой: видео

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томске шестилетняя девочка выпала с четвертого этажа многоквартирного дома. Ребенок не разбился.  Девочка встала и самостоятельно дошла до подъезда.


Как сообщает телеграм-канал Область здоровья, томским врачам удалось стабилизировать состояние шестилетней девочки, выпавшей из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел вчера, в субботу.


«На место случившегося экстренно приехала бригада скорой медицинской помощи. Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи 2, где ей были проведены все необходимые исследования», — сообщается в телеграм-канале.


Ночь ребенок провел в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки и уже сегодня она была переведена в отделение.

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