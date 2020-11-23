Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна жилого дома, встала и пошла домой: видео

В Томске шестилетняя девочка выпала с четвертого этажа многоквартирного дома. Ребенок не разбился. Девочка встала и самостоятельно дошла до подъезда.





Как сообщает телеграм-канал Область здоровья, томским врачам удалось стабилизировать состояние шестилетней девочки, выпавшей из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел вчера, в субботу.





«На место случившегося экстренно приехала бригада скорой медицинской помощи. Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи 2, где ей были проведены все необходимые исследования», — сообщается в телеграм-канале.





Ночь ребенок провел в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки и уже сегодня она была переведена в отделение.