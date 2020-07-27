Шестилетний мальчик выиграл путешествие в Дубай в конкурсе «Пятёрочки»

«Пятёрочка» подвела итоги федеральной акции «Большие Гастролли», которая проходила этой весной во всех магазинах торговой сети. Главный приз – семейное путешествие в Дубай в парк развлечений Motiongate – выиграл Даниил Кесарев из Москвы. Он набрал более 400 голосов в караоке-конкурсе в приложении «Тролли.Караоке» за своё исполнение песни «Стыцамен».

– Даниил увлекается спортом и музыкой, очень любит петь. А еще сын обожает «Троллей», его любимые персонажи – Розочка и Цветан. Поэтому, когда мы узнали о конкурсе, который проводит «Пятёрочка», сразу решили поучаствовать, – рассказывает мама победителя Ульяна Кесарева. – Мы с удовольствием собирали коллекцию игрушек и карточек, Даня их сам сканировал в приложении и вкладывал в альбом. Каждая новая карточка становилась событием! Но песню для участия в конкурсе решили взять не из мультфильма, а «Стыцамен» Ивана Дорна. Победе очень рады. Cчастливы, что «Пятёрочка» подарила нам такую удивительную возможность! В парк развлечений мы обязательно поедем всей семьей, как только откроют границы.

– Благодаря нашей акции «Большие Гастролли» миллионы семей весело проводили дома самоизоляцию, исполняя любимые песни или играя в настольную игру всем вместе, – отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. – На караоке-конкурс в мобильном приложении «Тролли. Караоке» откликнулось огромное количество пользователей, и нам приятно сейчас чествовать победителя. Надеюсь, что семья Кесаревых совсем скоро отправится в путешествие и оно принесёт им много незабываемых ярких впечатлений. Я приглашаю всех гостей «Пятёрочки» участвовать в наших акциях, верить в победу и в исполнение мечты, ведь чудеса действительно случаются.

На сайт конкурса было загружено почти 15 тысяч видеозаписей. Для участия из них отобрали свыше 6 тысяч выступлений. Напомним, акция «Большие Гастролли» стартовала в преддверии выхода в прокат продолжения истории об отважных Троллях - «Тролли. Мировой тур». По условиям за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов получали карточку с 3D-эффектом с изображением героев фильма. В поддержку акции было разработано мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Оно быстро обрело популярность: его скачали более двух миллионов раз. Отсканировав карточку, пользователь получал доступ к караоке-мелодиям самых известных европейских и русских хитов. Приложение позволяло петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них.





Полный список победителей опубликован на сайте федеральной акции «Большие Гастролли».





Новости компаний