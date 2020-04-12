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12 апреля,
2020
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Шестеро пациентов сбежали из иркутской психбольницы: видео

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Сотрудники полиции разыскивают шестерых мужчин, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Шестеро пациентов сбежали из иркутской психбольницы: видео

Ночью, 12 апреля,  в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1 о побеге из учреждения шестерых человек. На видео побега один из беглецов что-то приставляет к горлу врача. Сотрудник психбольницы отдает ему ключи.

Отмечается, что в настоящее время все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск лиц. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, побег совершили шестеро мужчин 1992 - 2001 года рождения. 


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