Шестеро пациентов сбежали из иркутской психбольницы: видео

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Сотрудники полиции разыскивают шестерых мужчин, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ночью, 12 апреля, в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1 о побеге из учреждения шестерых человек. На видео побега один из беглецов что-то приставляет к горлу врача. Сотрудник психбольницы отдает ему ключи.