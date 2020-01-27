Шесть томичей прошли в финал конкурса «Лидеры России 2020»

Шесть томичей вышли в финал всероссийского конкурса «Лидеры России 2020», который пройдет в марте 2020 года в Сочи. В целом в полуфинале участвовал 261 человек, среди которых 26 были томичами.

«Состав участников полуфинала в Сибири очень разнообразный – есть и предприниматели, и врачи, и госслужащие, и начальник смены пожаротушения, и автор романа, и диджей, – отметил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров на церемонии закрытия конкурса. – Мне как руководителю платформы «Россия – страна возможностей» очень приятно приветствовать тех, кто участвует и в наших других проектах. В полуфинале «Лидеров России» в Сибирском федеральном округе участвовал финалист конкурса «Цифровой прорыв», а также директор гимназии из Хакасии, которая вдохновила своих коллег на участие в конкурсе «Учитель будущего».

Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» проходил 25-26 января в Экспоцентре Новосибирска. В течение двух дней участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

Конкурс «Лидеры России» призван выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В конкурсе 2019-2020 годов участники будут соревноваться по трем специализациям: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».





Финал конкурса «Лидеры России 2020» пройдет в марте в Сочи. В нем примут участие 300 финалистов со всей страны. Все они получат образовательный грант в размере миллиона рублей. По итогам финального конкурсного отбора победителями конкурса «Лидеры России 2020» станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.