Шесть пожаров за сутки произошло в Томской области: есть пострадавшие

За последние сутки в Томской области произошло шесть пожаров, погиб 67-летний мужчина, ожоги лица получила 51-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.





В Томске в переулке Чехова обгорела крыша частного жилого бревенчатого дома, частично обрушился потолок, в доме закоптились стены. 51-летняя женщина получила ожоги лица, от госпитализации отказалась. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из дома газовый баллон. В тушении участвовали три единицы техники и 13 человек





В селе Бакчар обгорели стены внутри и снаружи частного жилого бревенчатого дома, обгорела обрешетка крыши дома. Пожарные на кровати обнаружили тело хозяина дома 1954 года рождения. Площадь пожара составила 88 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.





В селе Инкино Колпашевского района в частном жилом доме обгорели стены веранды, площадь пожара составила 9 квадратных метров.





В селе Мельниково Шегарского района в двухэтажном кирпичном магазине в котельной сгорел мусор на площади 1 кв.м.





В городе Колпашево в двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании обгорела обрешетка крыши, обгорели стены внутри пристройки. Площадь пожара составила 172 квадратных метра.





В Томске на ул. 79-й Гвардейской дивизии в подземном кирпичном гараже у автомобиля Toyota Corona 1989 года выпуска обгорели заднее колесо, багажник и заднее сиденье.





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