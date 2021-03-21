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21 марта,
2021
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Шесть пожаров за сутки произошло в Томской области: есть пострадавшие

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За последние сутки в Томской области произошло шесть пожаров, погиб 67-летний мужчина, ожоги лица получила 51-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

Шесть пожаров за сутки произошло в Томской области: есть пострадавшие


В Томске в переулке Чехова обгорела крыша частного жилого бревенчатого дома, частично обрушился потолок, в доме закоптились стены. 51-летняя женщина получила ожоги лица, от госпитализации отказалась. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из дома газовый баллон. В тушении участвовали три единицы техники и 13 человек 


В селе Бакчар обгорели стены внутри и снаружи частного жилого бревенчатого дома, обгорела обрешетка крыши дома. Пожарные на кровати обнаружили тело хозяина дома 1954 года рождения. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. 

Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. 


В селе Инкино Колпашевского района в частном жилом доме обгорели стены веранды, площадь пожара составила 9 квадратных метров. 


В селе Мельниково Шегарского района в двухэтажном кирпичном магазине в котельной сгорел мусор на площади 1 кв.м. 


В городе Колпашево в двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании обгорела обрешетка крыши, обгорели стены внутри пристройки. Площадь пожара составила 172 квадратных метра.


В Томске на ул. 79-й Гвардейской дивизии в подземном кирпичном гараже у автомобиля Toyota Corona 1989 года выпуска обгорели заднее колесо, багажник и заднее сиденье. 


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