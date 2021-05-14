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14 мая,
2021
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Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки. С начала пандемии в Томской области, по официальной информации, скончались 417 человек.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: практически у всех были сахарный диабет и гипертония, также в анамнезе умерших есть болезни сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, болезни ЖКТ и онкология.  Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет облздрав.

14 мая сообщается о новых 23 случаях ковида в Томской области. Выздоровел 31 пациент. 


С начала пандемии заболели ковидом 32 446 томичей. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 398 человек.

В стране нарастающим итогом выявлен 4 922 901 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 537 634 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14.05.2021 остаются 499 142 человека. 


За весь период в России от коронавируса скончалось 115 116 человек.

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