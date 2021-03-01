Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

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В Томской области за сутки подтвердили 44 новых случая коронавируса. Выписали 47 человек. Скончались шесть пациентов, сообщает оперштаб.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет региональный штаб.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Томской области составляет 30 310 человек. В эту статистику не входит Северск, где больше 7 тысяч заболевших. Выздоровело 28 234 человека. Скончалось 319 пациентов.