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01 марта,
2021
Новости

Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области за сутки подтвердили 44 новых случая коронавируса. Выписали 47 человек. Скончались шесть пациентов, сообщает оперштаб.

«Все  входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет региональный штаб.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Томской области составляет 30 310 человек. В эту статистику не входит Северск, где больше 7 тысяч заболевших. Выздоровело 28 234 человека. Скончалось 319 пациентов.

В России с начала пандемии ковидом заболели 4,2 млн человек. Выздоровели 3,8 млн пациентов. 
 
По данным на 1 марта, лечение продолжают 560 186 человек. За весь период в России, по данным оперштаба, от коронавируса скончалось 86 455 человек.

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