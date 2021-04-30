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30 апреля,
2021
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Новости

Шесть человек за сутки умерли от коронавируса в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным оперштаба на 30 апреля коронавирус стал причиной смети еще шести человек в Томской области. Также официально зафиксировали 23 новых случая заболевания инфекцией.


«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести  человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, инсульт, инфаркт миокарда,  хроническая ишемия головного мозга», — говорится в сообщении оперштаба.


Кроме того, инфекция осложнялась у пациентов двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком и  дистресс-синдромом.


По информации регионального оперштаба, за сутки официально зафиксировали 23 новых случаев заболевания ковидом, по выздоровлению выписались 25 человек. За все время пандемии в регионе выявили 32 124 случая заражения,  31 140 пациентов выздоровели. По заключению патологоанатомов от коронавирусной инфекции, а не сопутствующих ей заболеваний, а все время в регионе умер 401 пациент.

Шесть человек за сутки умерли от коронавируса в Томской области
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