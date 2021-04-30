Шесть человек за сутки умерли от коронавируса в Томской области

По данным оперштаба на 30 апреля коронавирус стал причиной смети еще шести человек в Томской области. Также официально зафиксировали 23 новых случая заболевания инфекцией.





«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, инсульт, инфаркт миокарда, хроническая ишемия головного мозга», — говорится в сообщении оперштаба.





Кроме того, инфекция осложнялась у пациентов двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком и дистресс-синдромом.





По информации регионального оперштаба, за сутки официально зафиксировали 23 новых случаев заболевания ковидом, по выздоровлению выписались 25 человек. За все время пандемии в регионе выявили 32 124 случая заражения, 31 140 пациентов выздоровели. По заключению патологоанатомов от коронавирусной инфекции, а не сопутствующих ей заболеваний, а все время в регионе умер 401 пациент.