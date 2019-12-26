Шесть человек пострадали при крушении вертолета в Красноярском крае, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава. На борту вертолета находились 21 пассажир и три члена экипажа.

Авария случилась рядом с селом Байкит. При взлете вертолет попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, повредив хвостовую балку и лопасти несущего винта. Изначально МЧС сообщало о трех пострадавших, теперь же речь идет о шести.





Издание Znak.com сообщает, что СКР по Красноярскому краю возбудил дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».





«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении следкома.



По данным МЧС, в ликвидации аварии участвуют 15 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.