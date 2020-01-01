Добрые новости
01 января,
2020
4
фото
Новости

Шесть человек доставили для осмотра в больницу после ДТП в 13 км от Томска

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Две иномарки столкнулись в районе деревни Воронино. Шесть человек доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Шесть человек доставили для осмотра в больницу после ДТП в 13 км от Томска
Фото: УМВД России по Томской области

Авария произошла 1 января 2020 года, около 15 часов 50 минут в районе 13 километра автомобильной дороги Томск — Мариинск.


По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Меган», двигаясь со стороны города Асино в Томска, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Митсубиши».


В результате происшествия шесть человек для осмотра доставили в больницу. Состояние пострадавших уточняется.


На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.


Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22

Шесть человек доставили для осмотра в больницу после ДТП в 13 км от Томска
Шесть человек доставили для осмотра в больницу после ДТП в 13 км от Томска
Шесть человек доставили для осмотра в больницу после ДТП в 13 км от Томска
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.