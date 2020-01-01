Шесть человек доставили для осмотра в больницу после ДТП в 13 км от Томска

Две иномарки столкнулись в районе деревни Воронино. Шесть человек доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 1 января 2020 года, около 15 часов 50 минут в районе 13 километра автомобильной дороги Томск — Мариинск.





По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Меган», двигаясь со стороны города Асино в Томска, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Митсубиши».







В результате происшествия шесть человек для осмотра доставили в больницу. Состояние пострадавших уточняется.





На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.





Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22