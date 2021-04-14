Шеринг самокатов Whoosh докатился до Томска

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Шеринг самокатов Whoosh теперь есть и в Томске. Сегодня самокаты можно увидеть буквально на каждом углу в центральной части города.

Фото: ТВ2

Фото: ТВ2

Фото: ТВ2

Для того, чтобы взять в аренду самокат Whoosh нужно скачать приложение, привязать к нему банковскую карточку и в путь.

Узнать, где находится ближайший к вам самокат помогает само приложение. Судя по карте Google в парк Парк проката самокатов в Томске составляет несколько скутеров.

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh, позволяющий «закрыть потребность транспорта последней мили», был запущен весной 2019 года в Москве. Летом того же года электросамокаты Whoosh появились в Санкт-Петербурге, новосибирском Академгородке, Сочи. В 2020 году география сервиса расширилась на Казань, Тулу, Екатеринбург, Краснодар, Уфу, Ижевск, Тюмень, Воронеж и Новосибирск. В 2021 году присоединился и Томск.

Основатель проекта Whoosh Дмитрий Чуйко, вице-президент S7, около 15 лет строил карьеру в авиакомпании, а потом решил привезти в Россию кикшеринг — аренду самокатов с помощью приложения. Этой идеей он заразил коллег по S7 — Егора Баяндина, Сергея Лаврентьева и Олега Журавлева. Партнеры запустили проект Whoosh, который за два года вышел в 13 городов России и довел выручку до 1 млрд рублей в год. В феврале этого года стартап привлек $25 млн от структур ВТБ и «Открытия».