Шеринг самокатов Whoosh докатился до Томска
Шеринг самокатов Whoosh теперь есть и в Томске. Сегодня самокаты можно увидеть буквально на каждом углу в центральной части города.
Для того, чтобы взять в аренду самокат Whoosh нужно скачать приложение, привязать к нему банковскую карточку и в путь.
Узнать, где находится ближайший к вам самокат помогает само приложение. Судя по карте Google в парк Парк проката самокатов в Томске составляет несколько скутеров.
Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh, позволяющий «закрыть потребность транспорта последней мили», был запущен весной 2019 года в Москве. Летом того же года электросамокаты Whoosh появились в Санкт-Петербурге, новосибирском Академгородке, Сочи. В 2020 году география сервиса расширилась на Казань, Тулу, Екатеринбург, Краснодар, Уфу, Ижевск, Тюмень, Воронеж и Новосибирск. В 2021 году присоединился и Томск.
Основатель проекта Whoosh Дмитрий Чуйко, вице-президент S7, около 15 лет строил карьеру в авиакомпании, а потом решил привезти в Россию кикшеринг — аренду самокатов с помощью приложения. Этой идеей он заразил коллег по S7 — Егора Баяндина, Сергея Лаврентьева и Олега Журавлева. Партнеры запустили проект Whoosh, который за два года вышел в 13 городов России и довел выручку до 1 млрд рублей в год. В феврале этого года стартап привлек $25 млн от структур ВТБ и «Открытия».
Сервис предлагает поминутную аренду электросамоката, которая в 2021 году в Москве и Петербурге составляет от пяти до десяти рублей за одну минуту (в Сочи и Краснодаре стоимость одной минуты составляла от трех до шести рублей). Кроме того, сервис взимает дополнительно до 50 рублей за старт аренды. В начале поездки или в момент бронирования на счете пользователя в качестве депозита блокируется 500 рублей, после полной оплаты стоимости поездки блокировка снимается. «Пока ряд технических ограничений не позволяет нам снизить стоимость поездок», — отмечается на сайте компании. В Томске аренда самоката строит пять рублей минута.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?