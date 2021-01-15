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15 января,
2021
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Шерегеш, Белокуриха или дома: где и как томичи провели новогодние праздники

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новогодние праздники томичи встретили преимущественно дома. За пределами Томской области каникулы провели всего 2% жителей региона. К такому выводу пришла компания МТС, проанализировав обезличенные данные мобильного трафика.

Шерегеш, Белокуриха или дома: где и как томичи провели новогодние праздники

По данным компании в новогоднюю ночь большинство томичей остались дома. При этом, если раньше жители города ездили в центр, то в этом году трафик сместился в «спальники» – район Иркутского тракта, Зеленых горок, Северного парка и Южных ворот. Жители этих и других районов активно отправляли видео-, аудио- и анимированные поздравления в мессенджерах. Объем трафика в них вырос на 60% по сравнению с новогодней ночью 2020 года.


Большинство уехавших на праздники из региона, все равно осталось в Сибири. Так основными направлениями отдыха стали горнолыжные курорты Шерегеш и Белокуриха, а также Новосибирск.


При этом томичи активно звонили с помощью технологии VоLTE, количество  интернет-звонков в сети 4G вырос почти на 40% по сравнению с первыми сутками 2020 года. Чаще всего томичи пользовались мессенджером WhatsАpp, делились фото и видео в соцсетях, а также потребляли развлекательный контент в интернете.

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