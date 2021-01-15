Шерегеш, Белокуриха или дома: где и как томичи провели новогодние праздники

По данным компании в новогоднюю ночь большинство томичей остались дома. При этом, если раньше жители города ездили в центр, то в этом году трафик сместился в «спальники» – район Иркутского тракта, Зеленых горок, Северного парка и Южных ворот. Жители этих и других районов активно отправляли видео-, аудио- и анимированные поздравления в мессенджерах. Объем трафика в них вырос на 60% по сравнению с новогодней ночью 2020 года.





Большинство уехавших на праздники из региона, все равно осталось в Сибири. Так основными направлениями отдыха стали горнолыжные курорты Шерегеш и Белокуриха, а также Новосибирск.





При этом томичи активно звонили с помощью технологии VоLTE, количество интернет-звонков в сети 4G вырос почти на 40% по сравнению с первыми сутками 2020 года. Чаще всего томичи пользовались мессенджером WhatsАpp, делились фото и видео в соцсетях, а также потребляли развлекательный контент в интернете.