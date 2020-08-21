Схему движения транспорта по Красноармейской изменят

С 8 часов утра 22 августа будет скорректирована схема движения транспорта по ул. Красноармейской в сторону ул. Мокрушина, сообщает мэрия. Заезд на ул. Мокрушина со стороны ул. Красноармейской будет организован через разворот, устроенный на Богашевском тракте на расстоянии 500 м от пл. Южной. Транспортные потоки будут регулироваться светофором. Указанные изменения были приняты в рамках строительства транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга на 76-м км. После завершения строительства автодорожного тоннеля ориентировочно в декабре 2020 года, заезд на ул. Мокрушина, Нефтяную и Коларовский тракт будет осуществляться через тоннель или через разворот на Богашевском тракте на расстоянии 500 м от пл. Южной.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером в Томске частично будет закрыт и железнодорожный переезд по ул.Мокрушина.





Напомним, проект транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга ‑ Томск, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной, стартовал в 2017 году со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте Томска. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и обустроили кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты.