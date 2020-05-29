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29 мая,
2020
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Шатурный проверил, как идет реконструкция аэропорта «Богашево»

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел заседание штаба по реконструкции объектов международного аэропорта «Богашево», сообщает пресс-служба обладминистрации.


В штабе приняли участие представители госзаказчика — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ООО «Аэропорт Томск», генподрядчика — ЗАО «СУ ТДСК», субподрядных организаций и департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Шатурный проверил, как идет реконструкция аэропорта «Богашево»
Фото: Администрация Томской области

В ходе осмотра объектов руководитель проекта ЗАО «СУ ТДСК» Игорь Рыжков рассказал о том, что на аварийно-спасательной станции, новом КПП и водосточно-дренажной системе уже выполнены земляные работы и завершается возведение фундамента.

Шатурный проверил, как идет реконструкция аэропорта «Богашево»
Фото: Администрация Томской области

Напомним, что реконструкция аэропортового комплекса утверждена распоряжением правительства еще в сентябре 2018 года. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 2,8 млрд рублей. Завершение реконструкции планируется в 2022 году.

Проект включает новое искусственное покрытие на взлетно-посадочной полосе, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

Кроме того в рамках реконструкции должен появиться новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Сроки строительства — 2020‑2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».


Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов  – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.

Шатурный проверил, как идет реконструкция аэропорта «Богашево»
Фото: Администрация Томской области

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