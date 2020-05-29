Шатурный проверил, как идет реконструкция аэропорта «Богашево»
Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел заседание штаба по реконструкции объектов международного аэропорта «Богашево», сообщает пресс-служба обладминистрации.
В штабе приняли участие представители госзаказчика — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ООО «Аэропорт Томск», генподрядчика — ЗАО «СУ ТДСК», субподрядных организаций и департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.
В ходе осмотра объектов руководитель проекта ЗАО «СУ ТДСК» Игорь Рыжков рассказал о том, что на аварийно-спасательной станции, новом КПП и водосточно-дренажной системе уже выполнены земляные работы и завершается возведение фундамента.
Напомним, что реконструкция аэропортового комплекса утверждена распоряжением правительства еще в сентябре 2018 года. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 2,8 млрд рублей. Завершение реконструкции планируется в 2022 году.
Проект включает новое искусственное покрытие на взлетно-посадочной полосе, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.
Кроме того в рамках реконструкции должен появиться новый терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам. Сроки строительства — 2020‑2021 годы. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Ассаманн Бератен + Планен» совместно с АО «ПИиНИИ Ленаэропроект».
Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.
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