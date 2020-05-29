Шатурный проверил, как идет реконструкция аэропорта «Богашево»

Напомним, что реконструкция аэропортового комплекса утверждена распоряжением правительства еще в сентябре 2018 года. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 2,8 млрд рублей. Завершение реконструкции планируется в 2022 году.

Проект включает новое искусственное покрытие на взлетно-посадочной полосе, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

