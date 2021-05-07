Шашлыки в лесу отменяются: Особый противопожарный режим введен в нескольких районах Томской области

В связи с повышением пожарной опасности постановлением администрации Томской области с 7 по 12 мая на территории Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов введен особый противопожарный режим, сообщает МЧС по Томской области.

При особом противопожарном режиме категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.





Нельзя производить выжигания сухой травянистой растительности, оставлять горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы.





Согласно статьи 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей и на юридических лиц – до 400 тысяч рублей.





За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима (статья 8.32) предусмотрено наложение административного штрафа для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.





Департаменты лесного хозяйства Томской области, защиты населения и территории Томской области, Главное управление МЧС России по Томской области и УМВД России по Томской области активизируют проверки соблюдения правил пожарной безопасности.





Главам муниципальных образований рекомендовано организовать ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и в прилегающих лесах созданными мобильными группами, оснащенными первичными средствами пожаротушения, а также незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам космического мониторинга или иным способом.







Главам муниципалитетов рекомендовано ограничить на период действия особого противопожарного режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо вблизи них.







О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.