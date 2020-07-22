«Шамана-воина» Александра Габышева выписали из психоневрологического диспансера

Якутского «шамана-воина» Александра Габышева выписали из Якутского республиканского психоневрологического диспансера (ЯРПД), сообщил в Facebook координатор Правозащиты Открытки Алексей Прянишников. Ранее защита Габышева безуспешно пыталась доказать в суде, что его госпитализировали незаконно.

Как пишет Алексей Прянишников, 21 июля по ходатайству защиты Александра Габышева была психиатрическая комиссия, а 22 июля - врачебная комиссия. Врачи решили, что шамана можно выписать из диспансера.

Наши с вами усилия в итоге дали результат, - пишет правозащитник. - Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилиый защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало.

Напомним, 12 мая силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина» Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, однако иск был отклонен.





в 2019 году 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.





9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней.





19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.





В декабре прошлого года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подала жалобу в Европейский суд по правам человека.



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