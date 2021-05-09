Шах и мат: в Томске подвели итоги турнира ко Дню Победы для «особенных» спортсменов

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер и спикер Думы Томска Чингис Акатаев наградили спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, а также разыграли с обладателями призовых мест дружеские партии в шахматы и шашки.

​«Поздравляю вас с завершением турнира! Как в каждом соревновании, среди вас есть победители, но я хочу сказать – среди вас точно нет проигравших! Вы, действительно, особенные люди, особенные спортсмены. Главное – в вашем умении побеждать себя, обстоятельства, преодолевать трудности и преграды. Уважаю умных людей, а те, кто умеет играть в шахматы и шашки, безусловно, именно такие! Символично, что турнир завершается в великий для всех нас день – День Победы. От всего сердца желаю всем вам новых побед, интересных, красивых партий, хорошего настроения и всех благ!», - обратился к участникам соревнований Михаил Ратнер.

Впервые после продолжительных ограничений региональная Федерация шахмат совместно с администрацией Томска провели соревнования по шахматам и шашкам среди особенных спортсменов. В соревнованиях приняли участие 10 учащихся отделения адаптивных видов спорта ДЮСШ бокса. Они сыграли 7 туров по швейцарской системе в дисциплине шахматы с классическим контролем времени и семь партий в шашки. На черно-белом поле сражались более 30 человек – в том числе кандидаты в мастера спорта и спортсмены-перворазрядники.







Помимо повышения уровня мастерства, целью соревнований является подготовка спортсменов к Чемпионату и Первенству России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



​Победителями городских соревнований по шахматам стали Валерий Иглаков и Ирина Лукина, лучший результат в шашках показали Михаил Синицын и Ирина Лукина.

