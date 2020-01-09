Добрые новости
09 января,
2020
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Новости

СФО направят 7,3 млрд рублей на строительство и ремонт больниц. Больше всех получит Томская область

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Россия направит более 7,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в Сибирском федеральном округе в 2020-2021 годах, сообщает газета «Коммерсант». Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства

СФО направят 7,3 млрд рублей на строительство и ремонт больниц. Больше всех получит Томская область

Больше других сибирских регионов получит Томская область. В 2020 году региону выделят 957,7 млн рублей, в 2021 — 1,91 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство хирургического корпуса на 120 коек и поликлиники. Ранее ТВ2 рассказывало, что в апреле 2019 года ТДСК начала строить эти объекты. Работы планируют завершить в 2021 году.

Стройплощадка и котлован на месте будущего хирургического корпуса
Стройплощадка и котлован на месте будущего хирургического корпуса

Новосибирская область получит 1,84 млрд рублей на ремонт и оснащение акушерского корпуса, Кузбассу выделят 963,7 млн на строительство многопрофильной больницы в Междуреченске.

Хакасия получит 736,6 млн на строительство онкодиспансера, в Алтайский край направят 644,5 млн на реконструкцию туберкулезной больницы, а в Республику Алтай — 263,4 млн рублей на реконструкцию незавершенного строительства пристройки больницы в Горно-Алтайске.

Согласно тексту распоряжения, в ближайшие три года регионы России получат около 95 млрд рублей на строительство 53 объектов здравоохранения. Деньги выделят в рамках программы «Развитие здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение». 

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