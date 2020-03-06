«Сейчас вновь говорят — сиди дома»: пикет за равные права женщин прошел в Томске

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Женская часовая забастовка прошла в Томске 6 марта. Участники и участницы мероприятия выступили в поддержку закона против домашнего насилия, против дискриминации женщин и за равную оплату труда.

Мероприятие было согласованно и прошло в сквере возле гостиницы «Сибирь». Когда пикет только начался, одна из прохожих подошла к организатору акции — томской активистке Катерине Маас — и спросила, что значит ее плакат. Женщина подумала, что активистка выступает за домашнее насилие и удивилась, узнав, что закона, который защищает женщин от агрессеров в семье, до сих пор нет.

«Довольно интересно вы сформулировали все. Закон о домашнем насилии. Я аж испугалась. Вам надо переписать плакат....», — сказала она.

Екатерина Маас говорит, что специально сделала свой плакат немного провокативным.

«Когда готовилась к пикету, то гуглила фотографии, и много плакатов было посвящено тому, что нам не нужны цветы, а нужен закон о домашнем насилии. Это круто. Закон правда нужен. Но создается впечатление, что нужно уйти в какую-то аскезу, отказаться от цветов, всего на свете и бороться только за права. Я не считаю, что борьба за свои права — это что-то суровое. То, что приведет к жизни без подарков или чего-то еще. Я получаю цветы, но я также хочу получить и закон против домашнего насилия», — объяснила Катерина.

Поддержали акцию и мужчины. Так один из пикетирующих Дмитрий подчеркнул, что против насилия в семье должны бороться все.

«Я не считаю, что проблема домашнего или какого-либо насилия — это женская проблема. Это общее дело, которое касается всех. Поэтому я здесь», — прокомментировал он ТВ2.

Закон о домашнем насилии обсуждается в России не первый год. Однако активное обсуждение началось в 2019 году, когда организации, занимающиеся проблемой женского насилия, опубликовали петицию в интернете с требованием принять закон о домашнем насилии. Петицию поддержали около миллиона человек.

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. При этом против принятия закона высказалась РПЦ и еще 180 организаций, которые посчитали закон «антисемейным».

Член Координационного совета женщин при мэре города Томска Ольга Мохова считает, что ущемление прав женщин особенно сильно происходит тогда, когда идет некий захват власти. Ольга Мохова подчеркивает, что зачастую женщины стремятся к миру, хотят создавать, а не разрушать что-то.

«Кажется, что прошло сто лет, и у женщин есть много прав. Я вспоминаю историю из моей семьи, когда моя прабабушка шла в университет на первые женские курсы и в нее кидали камни и грязь. Казалось бы изменилось многое, и женщины сейчас могут свободно получать образование. Однако недавно СМИ передали, что мол, зачем женщине образование, сиди дома. То есть, ставится вопрос о месте женщины в патриархальном обществе. Если она независима, то она думает о семье, о своей жизни, жизни ребенка, страны в целом», — говорит Ольга Мохова.

Специалистка кризисного центра для женщин Татьяна Дмитриева отмечает, что помимо насилия в семье женщины могут столкнуться с ущемлением прав и на работе. Так по статистике зарплата женщин на 30% меньше, чем у мужчин.

«Женщины сейчас, как правило, получают серую зарплату, которую иногда им вовремя не отдают. Им сложно найти работу, и многочисленные частные агентства могут быть весьма не надежными. Через такие агентства можно попасть и в рабство, в том числе и сексуальное», — комментирует Дмитриева.

Добавим, что женская часовая забастовка — это международная акция, которая много лет проводится во многих городах.

«Акция направлена на то, чтобы поддержать социально-незащищенную группу женщин. В ее повестке ряд тем. Это и равные зарплаты для женщин и мужчин, и недопустимость домогательств. Так в Москве и в Санкт-Петербурге выступают против домогательств в вузах, которые допускают преподаватели по отношению к студенткам. В России также есть повестка со свободой сестрам Хачатурян, актуальной остается тема и закона против домашнего насилия», — говорит организатор пикета Алена Алькова.

По словам девушки, она не понимает, как можно не признавать того, что в российских семьях женщина во многом беззащитна.

«Я очень долго была вне политики и старалась держаться от всего подальше. Но наступает определенный момент, когда ты не можешь себе этого позволить. Когда это касается тебя. Меня это очень трогает, и дико бесит, когда говорят, что этой проблемы не существует. Мы ведь постоянно слышим, как наши соседи выясняют отношения, дерутся за стенкой. Есть официальная статистика, что среди опрошенных женщин 35% подвергались физическому или сексуальному насилию. То есть, это реальная проблема, которая существует. И если есть силы, есть время выступить против этого, то нужно идти и делать это», — подчеркивает Алена.