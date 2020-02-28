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28 февраля,
2020
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Новости

Северского тренера по самбо признали одним из лучших в России

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

В Чебоксарах прошла итоговая конференция всероссийской федерации самбо. В заседании участвовали представители 47 регионов, по его итогам тренера из Северска Дениса Вышегородцева признали одним из лучших в России.

Северского тренера по самбо признали одним из лучших в России

По итогам 2019 года Денис Вышегородцев победил в номинации «Лучший тренер» среди спортсменок юниорского возраста. Спортсменки под его руководством завоевали награды на российских международных соревнованиях.

Так, самбистка Валерия Анисимова победила на Кубке России среди женщин и завоевала серебряные медали на первенстве России среди юниоров до 23 лет, чемпионате России и Европы среди женщин, а Виктория Сергиевская стала обладателем Кубка Европы среди женщин.

Денис Вышегородцев работает тренером уже почти 20 лет. Также он является мастером спорта России по самбо и спортивным судьей международной и всероссийской категории.

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